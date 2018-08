UDINESE, PORTO E BENFICA SU FOFANA

24/08/2018

Sirene portoghesi per Seko Fofana. Benfica e Porto, infatti, sarebbero interessate al centrocampista ivoriano. Il Porto cerca alternative ad Hector Herrera, prossimo all'addio; il club di Lisbona invece, secondo TMW, trova in Fofana l'alternativa nel caso in cui dovesse fallire la trattativa per Ramires.