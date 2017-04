UDINESE, PER JANKTO C'E' LA FILA

5 aprile 2017

Non ci sono solo sirene inglese per Jakub Jankto: secondo TuttoMercatoWeb il centrocampista dell'Udinese, già finito sul taccuino dell'Arsenal, avrebbe estimatori anche in Italia dove Juventus e Inter si starebbero muovendo per cercare di arrivare al 21enne della Repubblica Ceca. I friulani, che hanno il giocatore sotto contratto fino al 2019, lo valutano dai 15 milioni in su.