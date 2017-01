UDINESE, MOLLA WAGUE PIACE MOLTO IN INGHILTERRA

30 gennaio 2017

Sunderland e Leicester City. Sono questi i due club che si starebbero muovendo, in queste ore, per portare Molla Wague oltremanica. A riportarlo è tuttomercatoweb.com che sottolinea pure come l'eventuale partenza del maliano bloccherebbe Heurtaux a Udine, nonostante le tante richieste per il francese.