UDINESE: LORIENT SU HEURTAUX

10 gennaio 2017

"C'è sicuramente un interesse da parte del club francese, ma siamo in una fase iniziale, diciamo esplorativa. Piace anche ad altri, insieme al suo entourage stiamo cercando di trovare la soluzione migliore per entrambe le parti". Il direttore sportivo dell'Udinese, Nereo Bonato, ha parlato dell'interesse del Lorient per Heurtaux che comunque piace a molte società. Lo riporta tuttomercatoweb.com.