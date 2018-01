UDINESE, L’ESPLOSIONE DI LASAGNA CHIUDE LE PORTE AL MERCATO

3 gennaio 2018

Il mercato dell’Udinese con l’arrivo di Oddo in panchina sembrava dovesse portare all’approdo di Lapadula in bianconero, ma l’esplosione di Kevin Lasagna ha chiuso le porte a nuovi innesti nell’attacco dei friulani. Cinque reti nelle ultime cinque vittorie, riporta la Gazzetta dello Sport, hanno spazzato via ogni voce di mercato che vedeva nuove punte nel mirino del club di Pozzo. Adesso sia per Lapadula al Genoa che per Lasagna all’Udinese sono pronte le riconferme fino al termine della stagione.