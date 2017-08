UDINESE, KONE VERSO L'AEK

30 agosto 2017

Panagiotis Kone è vicinissimo a lasciare l'Udinese. I bianconeri, stando a quanto riferisce il sito gianlucadimarzio.com, sono in trattativa per il greco con l'AEK Atene, dove andrebbe in prestito. Con l'arrivo di Maxi Lopez, la fase offensiva dei bianconeri è ritenuta già al completo.