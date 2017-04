UDINESE, DELNERI: "TRATTENERE I MIGLIORI"

15 aprile 2017

Gigi Delneri guarda al futuro del'Udinese e ha le idee chiare. "Vogliamo trattenere i giocatori che si sono messi in mostra e costruire le basi per il futuro. L’Udinese ha il dovere di produrre calciatori importanti e tornare a ottenere risultati che otteneva qualche anno fa e per tornare a giocare per obiettivi diversi dalla salvezza", ha detto a Premium Sport.