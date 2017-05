UDINESE, DELNERI: "SPERO DI RESTARE"

21 maggio 2017

Dopo l'ultima gara stagionale casalinga, Luigi Delneri ha fatto il punto sul suo futuro. "Mai avuta differenza di opinioni con la società, non è un problema per me restare qui. Il club valuterà, spero di continuare qui e di migliorare quanto di buono fatto quest'anno. Do un sette a questa squadra che ha dato tutto. E un sette anche alla società, che ha costruito una buona squadra".