UDINESE: DELNERI "IL CONTRATTO NON E' UN PROBLEMA"

25 febbraio 2017

"Il contratto? Non è e non diventerà mai un problema a Udine, per quanto mi riguarda e penso sia così anche per la società. Siamo d'accordo su quello che dobbiamo fare e stiamo andando avanti per la strada giusta pensando al futuro e considerando che abbiamo un presente importante". LO ha detto il tecnico dell'Udinese Delneri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio.