UDINESE, ALI ADNAN VERSO LA TURCHIA

7 agosto 2017

Ali Adnan potrebbe finire in Turchia. Stando a Tuttosport, infatti, l'esterno iracheno dell'Udinese potrebbe trovare l'accordo per il trasferimento al Goztepe. In Turchia il 23enne ha già giocato con la maglia del Rizespor prima di approdare al club friulano nel 2015.