UDINESE, A SORPRESA SPUNTA SEFEROVIC

16/08/2018

Haris Seferovic è balzato in pole per l’attacco dell’Udinese. I friulani stanno cercando un attaccante di peso per la prossima stagione e avrebbero puntato il 26enne svizzero reduce da un discreto Mondiale in Russia. Il Benfica, club che ne detiene il cartellino, ha aperto alla cessione. Seferovic ha già giocato in Italia con le maglie di Fiorentina, Lecce e Novara.