UDINESE, A BREVE L'UFFICIALITA' DI BEHRAMI

14 agosto 2017

E' questione di ore l'ufficialità del ritorno in Italia di Valon Behrami: nella giornata di martedì, infatti, è atteso l'annuncio dell'Udinese. Il centrocampista svizzero del Watford è in città già da diversi giorni e ha già sostenuto le visite mediche, come riporta Tuttoudinese.it. L'ex giocatore di Fiorentina e Napoli avrebbe anche già firmato il contratto.