Tre vie per Cristiano Ronaldo: rinnovo, Psg o United

27 maggio 2018

Le parole di Cristiano Ronaldo hanno scosso l'ambiente del Real Madrid. Il portoghese ha parlato al passato della sua esperienza a Madrid e per molti sono sembrate parole d'addio. Così si sono aperti scenari nemmeno ipotizzabili poche ore fa, prima del fischio d'inizio della finale di Champions League. Psg e Manchester United sembrano essere le uniche due squadre che possono permettersi il fenomeno portoghese, ma non è detto che lo "sfogo" sia stato mirato per strappare un altro maxi rinnovo con i Blancos, l'ennesimo.



Facciamo chiarezza: CR7 ha un contratto con il Real fino al 2021 a 21 milioni di euro a stagione. Ronaldo, però, non è il calciatore più pagato, battuto nettamente da Messi e Neymar e questo pare gli bruci parecchio. Il vincitore delle ultime tre Champions League, quindi, vorrebbe un sostanziale aumento dello stipendio: un modo per bussare alle porte di Florentino Perez che però nel braccio di ferro non vuole cedere. "Il club viene prima di tutto", ha detto il presidente spagnolo dopo la finale di Kiev.



E allora ecco che le strade di Cristiano Ronaldo e del Real Madrid potrebbero incredibilmente dividersi. Il fenomeno portoghese ha una clausola rescissoria da un miliardo di euro, ma il suo valore di mercato reale è molto più basso vista l'età: 33 anni, classe 1985. CR7 vale circa 120 milioni di euro e chi lo vuole dovrà sedersi a un tavolo per trattare con le Merengues. Come detto, sono pochissime le squadre che possono permetterselo: Psg o Manchester United sono le uniche indiziate. I parigini potrebbero puntare tutto sul numero 7 sacrificando Neymar in nome del fair play finanziario. In pole quindi i Red Devils che non lo hanno mai dimenticato e il loro fatturato tocca cifre esorbitanti. Ronaldo ha sempre detto di voler tornare un giorno e a Old Trafford ritroverebbe Mourinho per una nuova bellissima sfida: riportare lo United sul tetto d'Europa. Tra qualche giorno sapremo, l'appuntamento l'ha dato lo stesso CR7: "Ci sarà un annuncio importante sul mio futuro".