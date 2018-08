Trattativa Milan-Bakayoko: Leonardo ha incontrato gli agenti I rossoneri lo vogliono in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto Facebook

08/08/2018

L'affare tra Milan e Chelsea per vestire di rossonero Tiemoue Bakayoko corre veloce. Il dg Leonardo ha accolto a casa Milan il fratello-agente del centrocampista francese e l'intermediario italiano per limare i dettagli dell'eventuale accordo. La volontà del Milan è di prendere il mediano del Chelsea in prestito con diritto di riscatto per un giocatore costato ai Blues 40 milioni di euro e che ne guadagna 6,5 l'anno.

Il centrocampsita centrale dei Blues è dunque il preferito dalla coppia Leonardo-Maldini che ha dato un'accelerata importante alla trattativa in un summit durato circa un'ora nella sede rossonera. Con i londinesi c'è l'intesa di massima per un prestito con diritto di riscatto, mentre con il francese c'è da lavorare sull'ingaggio alto che percepisce. Sarri avrebbe già dato il suo ok alla partenza. Per Gattuso un rinforzo importante: il classe 1994 è una diga in mezzo al campo e vuole rilanciarsi dopo il primo e unico anno vissuto tra alti e bassi a Stamford Bridge. Costato 40 milioni di euro un'estate fa dal Monaco, il francese non è riuscito a ripetersi con Conte. Ora il Milan gli può dare una chance.



KALINIC ALL'ATLETICO, ANTONELLI VERSO L'ADDIO A Casa Milan però la coppia Leonardo-Maldini è impegnata anche sul fronte delle uscite. In via di definizione ufficiale la cessione di Nikola Kalinic all'Atletico Madrid a titolo definitivo per 12 milioni di euro più due di bonus. In partenza anche Luca Antonelli, arrivato in sede per discutere i dettagli della cessione. Valutato 1 milione di euro circa, su di lui ci sono Genoa e Chievo.

