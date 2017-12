TRAPP LASCIA, PSG SU REINA E DONNARUMMA

25 dicembre 2017

Il Psg andrà a breve a caccia di un portiere. Kevin Trapp, infatti, ha ribadito la sua intenzione di lasciare Parigi dopo essere stato messo ai margini da Emery in favore di Areola, tanto da aver collezionato due sole presenze in stagione. Il ds dei francesi Henrique ha svelato il suo tentativo per Pepe Reina e non è detto che, a gennaio o tra qualche mese, torni all'assalto dello spagnolo. Senza dimenticare, però, Gigio Donnarumma.