TRAMEZZANI: "DE BIASI HA RIFIUTATO MOLTE PROPOSTE"

21 dicembre 2016

Paolo Tramezzani, neo tecnico del Lugano, ha parlato di Gianni De Biasi a tuttomercatoweb.com: "Gli sono arrivate negli anni parecchie offerte da società anche molto prestigiose ma ha sempre detto di no". E sulla possibilità che vada in Sardegna ha aggiunto: "Non lo so, quella del Cagliari è un'ottima piazza ma non so che valutazioni potrebbe fare. Di sicuro Gianni sta bene anche dov'è".