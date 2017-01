TOURE', L'AGENTE: "HA DETTO NO ALLO JIANGSU SUNING"

17 gennaio 2017

Yaya Touré dice no a Suning. "A Yaya è arrivata una proposta con un ingaggio da 600 mila euro a settimana dal club cinese dello Jiangsu Suning ma il campionato cinese non è al suo livello - ha detto il suo agente Dimitry Seluk in esclusiva a Sky Sports - E' molto felice di restare al Manchester City".