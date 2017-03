TOTTI DA COSTANZO: "TERREI SPALLETTI"

21 marzo 2017

Francesco Totti sponsor di Luciano Spalletti: "Spalletti è il futuro della Roma. Io lo terrei". Queste le parole del capitano a Maurizio Costanzo nel corso dell'intervista che andrà in onda giovedì su Canale 5 alle 23.30. Sul suo futuro, Totti non si bilancia: "Potrei giocare, far parte della dirigenza della Roma oppure fare il procuratore".