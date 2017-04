TOTTENHAM, SONDAGGIO PER SPALLETTI

8 aprile 2017

Potrebbe essere in Premier League il futuro di Luciano Spalletti. L'ultima suggestione arriva dall'Inghilterra: potrebbe essere lui infatti il sostituto di Pochettino al Tottenham. Secondo il 'Daily Express', infatti, il tecnico potrebbe lasciare Londra per sostituire Bauza sulla panchina dell'Argentina. Gli 'Spurs' avrebbero già preso contatto con Spalletti e formulato una prima offerta. Per l'allenatore di Certaldo sarebbe pronto un contratto da circa 4,5 milioni di euro a stagione.