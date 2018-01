TOTTENHAM, POCHETTINO: "KANE RESTA CON NOI, A MENO CHE..."

3 gennaio 2018

Il Tottenham non vuole privarsi di Harry Kane, a meno che non sia lo stesso attaccante a chiedere il trasferimento. E' questa l'opinione del tecnico degli Spurs Pochettino, intervenuto ai microfoni della trasmissione spagnola 'El Chiringuito': "Come allenatore direi che se il Real Madrid si presenta con un'offerta noi non lo cediamo, lui resta qui - ha raccontato - ma se il giocatore dovesse chiederci di andarsene, come successo con Modric e Bale... vedremo cosa accadrà. Ad oggi questo non è successo. Spero che Harry possa rimanere qui tanti anni e festeggiare molti gol e qualche titolo".