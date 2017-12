TOTTENHAM: POCHETTINO "KANE FUORI DAL MERCATO"

29 dicembre 2017

Mauricio Pochettino non ha intenzione di lasciar partire Harry Kane dal Tottenham. "Penso che Harry sia un giocatore di inestimabile valore, noi lo vogliamo qui", ha detto il tecnico degli Spurs. Daniel Levy, presidente del club londinese, avrebbe previsto un aumento di stipendio per preservare il proprio capocannoniere. "Possiamo parlare di molte cose, ma alla fine si parla e basta, perché è impossibile stabilire un prezzo per il suo cartellino". Pochettino è al corrente dell'interesse del Real Madrid per l'attaccante degli 'Spurs'. Ma gela gli spagnoli: "È fuori dal mercato".