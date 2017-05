TOTTENHAM, POCHETTINO 'ALLONTANA' L'INTER

14 maggio 2017

Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham avvicinato alla panchina dell'Inter, ha parlato alla fine della partita vinta dalla sua squadra contro il Manchester United, l'ultima allo storico stadio White Hart Lane: "Siamo molto contenti di non chiudere il campionato da imbattuti in casa. L'anno prossimo giocheremo in un nuovo stadio e sarà un passo avanti per il club. Siamo molto eccitati all'idea di poter di giocare a Wembley. La prossima stagione è ancora lontana, ma dobbiamo pensare che Wembley è la nostra nuova casa".