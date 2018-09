TOTTENHAM, ERIKSEN VUOLE PIU' SOLDI

22/09/2018

Christian Eriksen batte cassa. La stella del Tottenham avrebbe chiesto infatti al club un importante adeguamento dell'ingaggio. Stanto al Sun, il danese vorrebbe raddoppiato il suo ingaggio da 4,3 milioni di euro, ma il presidente Levy non sarebbe disposto ad assecondare la richiesta. In scadenza nel 2020, per l'ex Ajax dunque potrebbero aprirsi importanti scenari di mercato a breve.