TOTTENHAM A UN PASSO DA LLORENTE

31 agosto 2017

Altra beffa per il Chelsea: Fernando Llorente è vicinissimo al Tottenham. L'attaccante basco ex Juventus lascerà lo Swansea per gli Spurs, pronti a investire 15 milioni di sterline. Questo acquisto provocherà ripercussioni sul mercato del Chelsea, con Conte furioso. Ma anche il Verona rimarrà senza attaccante: Wilfried Bony, dal Manchester City, molto probabilmente non verrà in Italia per fare ritorno proprio allo Swansea.