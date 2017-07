TORRES: "FINIRO' LA CARRIERA ALL'ATLETICO"

29 luglio 2017

Fernando Torres giura amore eterno all'Atletico. "Sono a casa. Sono tornato dopo otto anni all'Atletico dove mi sento davvero felice e voglio giocare per questa squadra, finire la mia carriera qui ed essere in grado di ottenere vittorie e contribuire a rendere il club uno dei migliori in Europa", ha spiegato l'attaccante dopo il rinnovo con i colchoneros.