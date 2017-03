TORO, MOLINARO TRATTA IL RINNOVO

17 marzo 2017

Primi segnali di avvicinamento tra Cristian Molinaro e il Toro per il rinnovo del contratto. "Con la società abbiamo intavolato il discorso - ha spiegato il giocatore -. Da parte mia c'è la volontà di rinnovare, ma sono rientrato da pochissimo tempo e per ora la mia priorità è quella di continuare ad allenarmi e cercare di scendere in campo al meglio".