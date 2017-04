TORO: IDEA PEPITO ROSSI

5 aprile 2017

Il Torino sta pensando al colpo Pepito Rossi. L'attaccante in prestito al Celta Vigo non rinnoverà con la Fiorentina e i granata, come scrive Tuttosport, lo vorrebbero affiancare a Belotti. Pronta un'offerta da poco meno di 2 milioni di euro a stagione.