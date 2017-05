TORO, HART: "TORNERO' IN PREMIER"

14 maggio 2017

"Tornare in Premier League? È molto probabile anche se non sono in contatto con nessuno". Così Joe Hart ha parlato del suo futuro, lasciando intendere che la sua avventura al Toro ormai è agli sgoccioli. "Dovunque andrò, comunque, vorrei che fosse un trasferimento definitivo - ha aggiunto -. Se tornassi al City, cosa che non credo, sarebbe grandioso ma un altro prestito, alla mia età, non sarebbe la cosa giusta per me".