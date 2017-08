TORO, CAIRO: "BELOTTI RIMANE"

27 agosto 2017

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha fatto il punto sul futuro di Andrea Belotti. "Notizie non ce ne sono. Tra l'altro non è neanche ufficiale che Mbappè vada al Psg - ha spiegato ai microfoni di 'Sky Sport' -. Io non credo che oggi succederà più nulla. Poi, certo, il mercato è aperto fino a giovedì e quindi tutto è possibile ancora però non penso che null'altro accadrà. Poi vediamo, siamo molto attenti e molto presenti e quindi vediamo che succederà".