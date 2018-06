TORO-BRUNO PERES: MANCANO SOLO LE FIRME

13/06/2018

Mancano ormai soltanto le firme per il ritorno di Bruno Peres al Torino. Come racconta Tuttosport, il brasiliano è annunciato in città per dirimere con la dirigenza granata gli ultimi particolari del contratto. Possibile che le firme possano arrivare già quest’oggi. A quel punto, espletata la formalità delle visite mediche, l’esterno brasiliano diventerebbe a tutti gli effetti un giocatore della rosa di Mazzarri.