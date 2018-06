TORINO: ZAZA SE PARTE BELOTTI

1 giugno 2018

Simone Zaza potrebbe ritornare in Italia: sempre a Torino, ma sulla sponda granata. L'attaccante, in forza al Valencia, sarebbe la prima scelta in caso di cessione di Belotti. Il club spagnolo chiede almeno 15 milioni di euro per il giocatore, che quest'anno ha messo a segno 13 gol in 33 presenze in Liga: su di lui c'erano anche Milan e Roma, che però ora sembrano essersi defilate.