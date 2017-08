TORINO: VISITE MEDICHE PER RINCON

11 agosto 2017

Visite mediche al centro di Medicina dello Sport per Tomas Rincon, che subito dopo firmera' il contratto col Torino, rendendo cosi' ufficiale il suo trasferimento dalla Juventus. Il venezuelano e' il primo dei rinforzi chiesti per il centrocampo da Sinisa Mihajlovic, dopo la partenza di Benassi. Prestito con obbligo di riscatto la formula dell'operazione. L'ex Genoa potrebbe essere gia' questa sera allo stadio Olimpico Grande Torino per assistere alla partita di Coppa Italia che i nuovi compagni disputeranno col Trapani.