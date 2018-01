TORINO: VIA MIHAJLOVIC, ATTESA L'UFFICIALITA'

4 gennaio 2018

Mihajlovic-Toro, è finita. Non c'è l'ufficialità ma - come riferisce l'edizione online della 'Stampa', nella notte il presidente granata Urbano Cairo avrebbe deciso per l'esonero del tecnico dopo la sconfitta nel derby contro la Juve e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Cairo avrebbe informato personalmente il serbo, espulso dopo la seconda rete bianconera di Mandzukic - convalidata dal Var - per proteste per un fallo di Khedira su Acquah.