TORINO: TUTTO FATTO, TORNA BRUNO PERES

6 giugno 2018

Bruno Peres saluta la Roma e torna al Torino. Stando a quanto racconta Il Corriere dello Sport, l'esterno torna in granata dopo due stagioni in cui non è riuscito a lasciare il segno in giallorosso. L’operazione sarebbe stata definita ieri sera a Milano dalle due società: prestito di un milione con diritto di riscatto a 8 milioni per il Toro e opzione di riacquisto a favore della Roma.