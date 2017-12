TORINO, SPUNTA L'IDEA PAZZINI COME VICE-BELOTTI

28 dicembre 2017

Il Torino ha bisogno di un vice-Belotti affidabile visti i problemi fisici che attanagliano il Gallo. L'edizione di oggi di Tuttosport riferisce che i granata potrebbero girare il giovane Sadiq (di proprietà della Roma) al Verona per avere in cambio Pazzini. L'ex Inter e Milan è ormi ai ferri corti con Pecchia, che spesso lo relega in panchina senza farlo entrare a gara in corso. Il nigeriano, che piaceva all'Hellas già in estate, potrebbe essere l’uomo giusto per arrivare al Pazzo.