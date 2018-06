TORINO, SORPASSATO IL SASSUOLO PER ZAZA

16/06/2018

Il Torino passa in pole per Simone Zaza. Secondo quanto riporta Tuttosport, i granata potrebbero presto riportare in Serie A l'attaccante lucano: il Sassuolo, da tempo sulle sue tracce, si starebbe defilando dopo la richiesta del Valencia di 20 milioni di euro virando su alternative più economiche come Antonino La Gumina del Palermo o Sergio Araujo, l'argentino fresco campione di Grecia con l'Aek.