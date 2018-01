TORINO, RISCHIA DI SALTARE L'ACQUISTO DI DONSAH

30 gennaio 2018

L'acquisto da parte del Torino di Godfred Donsah potrebbe saltare. Il club granata aveva cercato già questa estate il giovane centrocampista del Bologna e, adesso, il suo arrivo in granata sembrava a un passo. L'accordo, però, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, è in stallo: resta la forbice tra domanda (9 milioni) e offerta.