TORINO, PUÒ ARRIVARE IL GABONESE N'DONG

1 giugno 2018

Il rinforzo per il centrocampo del Torino, come racconta Tuttosport, sarà con tutta probabilità il gabonese Didier N'Dong. Di proprietà del Sunderland ma in prestito al Watford nella scorsa stagione, il gabonese costa sugli 8 milioni di euro e la dirigenza granata sta cercando l’accordo con il club inglese.