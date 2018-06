TORINO: PISTA ANCORA APERTA PER VERISSIMO

13/06/2018

Il Torino è al lavoro per regalare a Walter Mazzarri un difensore centrale. Dopo gli ultimi rumors che avrebbero visto l'obiettivo granata Lucas Verissimo vicino a vestire la maglia del Lione, il presidente del Santos ha ammesso che non è ancora arrivata l'offerta giusta per la cessione del classe '95. Sul difensore centrale, oltre al club francese ed il Toro, c'è l'interesse del Napoli. La pista che porta al brasiliano è dunque ancora percorribile, il direttore sportivo Petrachi nei prossimi giorni proverà ad avanzare un'offerta ufficiale al Santos.