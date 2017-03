TORINO, PETRACHI: "IMMOBILE? NESSUN RIMPIANTO"

13 marzo 2017

Il ds del Torino Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Premium Sport dell'addio in estate di Ciro Immobile. "Rimpianti per la cessione di Immobile? No, perché noi eravamo partiti con l’idea di fare un 4-3-1-2 con Belotti e Immobile davanti. Poi Ciro a un certo punto voleva aspettare, si è preso del tempo e non se la sentiva di dirci subito sì. Io avevo avviato le trattative con il suo agente per riscattarlo. Poi a quel punto siamo andati sul 4-3-3 ma non è stata una nostra volontà non trattenerlo. Se aveva dei dubbi e perplessità non potevamo trattene un giocatore che non aveva voglia di rimanere qui".