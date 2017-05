TORINO, PETRACHI: "COL MILAN SI E' PARLATO DI BELOTTI"

11 maggio 2017

Lungo incontro in sede del Milan tra il ds rossonero Mirabelli e il collega del Torino Petrachi: "Se abbiamo parlato di Belotti? Si - ha detto il dirigente granata a Sportitalia - perchè a lui Belotti è sempre piaciuto, però non mi ha detto che avrebbe certi soldi per Belotti. E' difficile, ribadisco, che un club italiano possa prenderlo".