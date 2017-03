TORINO, PETRACHI: "BELOTTI? SE PAGANO LA CLAUSOLA..."

18 marzo 2017

Il ds del Torino, Gianluca Petrachi, è tornato sul futuro di Belotti. “La clausola di Belotti? Sapevamo che inserirla non sarebbe stata una follia, anzi è stata un’intuizione del presidente. Penso sia un giocatore che abbia bisogno di crescere ancora e che il Torino rappresenti l’ambiente giusto per questo processo di maturazione. Naturalmente, se arrivasse qualcuno a pagare la clausola e lui vorrà andarsene, non potremo fare niente, ma ci auguriamo possa fare ancora un anno con noi: secondo noi potrà solo fargli bene", ha detto a Premium Sport.