TORINO, PER PAZZINI IL NODO È L’INGAGGIO

29 dicembre 2017

Prosegue il lavoro ai fianchi del Torino per portare Giampaolo Pazzini in maglia granata già nella finestra di gennaio. La punta dell’Hellas corrisponde perfettamente all’identikit tracciato dalla società per il vice di Belotti, ma il nodo più importante potrebbe essere legato all’ingaggio. Il Torino sarebbe pronto a offrire a Pazzini, secondo quanto riporta Tuttosport, un contratto in cui spalmare su più stagioni lo stipendio di un milione e mezzo attualmente percepito a Verona. Se non dovesse andare in porto la trattativa la prima alternativa sarebbe Mitrovic del Newcastle.