TORINO: PER NIANG RESTA LA PISTA LEGANÉS

24/08/2018

Niang sta aspettando questi ultimi giorni di mercato internazionale per conoscere il suo futuro. L'attaccante del Torino vorrebbe tornare in Ligue1 - spiega La Gazzetta dello Sport - ma il Nizza non è più interessato e Bordeaux e Marsiglia lo prenderebbero solo in prestito. In Spagna, intanto, sta spingendo molto il Leganés che appare la pista più concreta.