TORINO, PASSI IN AVANTI PER PAZZINI

26 gennaio 2018

Proseguono i colloqui tra Torino e Verona per l’arrivo di Pazzini in maglia granata. L’attaccante non è stato convocato da Pecchia per la prossima gara e, con Mazzarri che già lo ha allenato in passato, il Torino sarebbe pronto a prenderlo in prestito fino al termine della stagione. Quello di Pazzini non è però l’unico nome sulla lista: a Cairo piace molto Nestorovski.