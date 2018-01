TORINO, OKAKA SI OFFRE

8 gennaio 2018

In una intervista alla Gazzetta dello Sport Stefano Okaka Chuka, attualmente in forza al Watford, si candida per un trasferimento al Torino: "Ho parlato con Pozzo, gli ho detto che ho bisogno di giocare di più". Nella scorsa stagione, proprio al Watford, il suo allenatore era Mazzarri: "Il Toro è una grande squadra, trasmette sensazioni uniche. Con Mazzarri mi sono sempre trovato bene".