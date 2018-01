TORINO, OGGI NUOVO ASSALTO PER DONSAH

23 gennaio 2018

Il Torino torna alla carica per Donsah, centrocampista classe '96 del Bologna. In giornata la dirigenza granata avanzerà una nuova offerta per quello che è l'obiettivo numero uno per Mazzarri. C'è ancora distanza tra domanda e offerta: il Torino offre 6 milioni, i rossoblù ne chiedono almeno 8.