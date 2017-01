TORINO: OFFERTA DEL LIVERPOOL AL CITY PER HART

20 gennaio 2017

Secondo quanto riporta goal.com, il Liverpool avrebbe fatto importanti passi in avanti per portare ad Anfield Joe Hart. La società del Merseyside avrebbe fatto pervenire al Manchester City, società detentrice del cartellino del portiere inglese, un'offerta di circa 15 milioni di euro. Futuro lontano da Torino per l'estremo difensore granata.