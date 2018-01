TORINO: OBI VIA PER ARRIVARE A DONSAH

21 gennaio 2018

Come riportato da Tuttosport, il Torino è pronto a tutto per arrivare a Godfred Donsah. Dopo Acquah, infatti, il ds Gianluca Petrachi ha messo sul mercato anche Joel Obi, offerto a club italiani, inglesi e spagnoli. La trattativa con il Bologna al momento è in fase di stallo: il Torino offre 6 milioni, i felsinei ne chiedono 10. Per questo la cessione di Obi potrebbe portare liquidità da reinvestire subito.