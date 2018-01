TORINO, NIENTE SPAL PER BONIFAZI

31 gennaio 2018

Non ci sarà il ritorno di Kevin Bonifazi alla Spal: è stata decisiva una riunione tra il manager del calciatore e il Torino. Il club granata ha chiuso alla cessione scegliendo – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – di trattenere il giocatore per poterlo crescere in casa. Destino analogo per Lucas Boyè, che non lascerà la squadra di Mazzarri a metà stagione.